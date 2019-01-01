إنقاذ رجلين محاصرين داخل كهف بألمانيا بعد هطول أمطار غزيرة

تمكنت قوات الإنقاذ اليوم الاثنين من إخراج رجلين حوصرا داخل كهف بجنوب غرب ألمانيا أمس الأحد بعد هطول أمطار غزيرة.

وأخرجت فرق الإنقاذ أحد الرجلين صباح اليوم، ثم تمكنت من إخراج الثاني قبيل ظهر اليوم.

وأعلنت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الرجلين في حالة جيدة وتم نقلهما إلى المستشفى للإطمئنان على وضعهما الصحي.

وشارك في مهمة الإنقاذ نحو 90 فردا.

وصرح ميشائيل هوتينجر، قائد فريق الإنقاذ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم بأن أربعة غواصين نجحوا في الوصول إلى الرجلين في كهف فالكنشتاين بولاية بادن-فورتمبرج، ووجدوهما بصحة جيدة.

وقال هوتينجر "بالتأكيد لا يوجد خطر يهدد حياتهما" ، مضيفا أن الرجلين هما مرشد وسائح، وأنهما تلقيا بطانيات وأطعمة دافئة.

وكان الرجلان قد حوصرا على مسافة حوالي 650 مترا داخل الكهف، الذي يتدفق عبره نهر إلزاخ، بعد أن ارتفعت المياه فجأة. ولم يكن من الممكن تنفيذ عملية انقاذ فوري بسبب قوة التيار.

وقال هوتينجر: "بالنسبة للغواصين ذوي الخبرة، فإن ذلك يمثل مشكلة مع مسار المياه حاليا. وبالنسبة للغواصين عديمي الخبرة سيكون ذلك من المستحيل عمليا".

وقال إن كل من الرجلين سيجري إرشاده من قبل غواصين اثنين في أعقاب جلسة تعليمات قصيرة، مضيفا أن القرار النهائي بشأن مهمة الإنقاذ سوف يتخذه الغواصون داخل الكهف.

وقال أيضا إن الرجلين كانا أحمقين عندما قررا الذهاب إلى الكهف، مضيفا أن الظروف الجوية السيئة والأمطار الشديدة تعني أنه كان ينبغي أن يعرفا أن المياه يمكن أن ترتفع وأنهما يخاطران بأن يحاصرا بداخله .

ويعد كهف فالكنشتاين وجهة سياحية شهيرة في منطقة شفابن ألب الجبلية.

ومع ذلك، فإنه يطلق عليه "الكهف النشط" ويحذر موقع السياحة المحلية من أنه يمكن أن يكون خطيرا وأنه يُسمح فقط بالدخول إلى مسافة 20 مترا فقط إلى داخله بدون مرشد، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المحلية.