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ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي جنوب غربي الصين إلى 42 قتيلاً

بكين - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 8:49 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 8:49 م



ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق التربة في إقليم جويتشو الجبلي في جنوب غربي الصين؛ إلى 42 قتيلاً، فيما اعتُبر تسعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت السلطات المحلية، وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية، إن عمليات البحث والإنقاذ في منطقة شويتشنج في إقليم جويتشو حيث حدث انهيار أرضي أوقع -الثلاثاء الماضي- 22 منزلاً.

وأفادت السلطات بأن الحكومة رصدت مبلغ 30 مليون يوان (4,35 ملايين دولار) لعمليات البحث والإنقاذ في الإقليم، ولإيواء الناجين.

وكانت سلطات مقاطعة جويتشو جنوب غربي الصين أعلنت - في وقت سابق - ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي بالإقليم جنوب غربي الصين إلى 13 قتيلاً على الأقل، فيما اعتبر 35 آخرون في عداد المفقودين.


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