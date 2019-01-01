قال محمد شقيق عروس المنوفية «منار م.» 19 عاما، والتي لقيت مصرعها بعد 24 ساعة زواج فقط، إنه اتصل بشقيقته القتيلة وأبلغها أنه في الطريق إليها هو وصديقتها يوم الصباحية، وبعدها بثلث ساعة عاود الاتصال بها مرة أخرى ولكنها لم تجب.

وأضاف، في تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد: «كلمتني طبيعي وعرفتها إننا رايحين أنا وصحبتها، وبعدها رنيت عليها أنا وصديقتها ماردتش كان هو بيقتل فيها، وفتحلي الباب إيده فيها دم وماسك السكينة والدم مغرق هدومه ووشه، بقوله يابني إيه ده أنت بتدبح فراخ من أول يوم؟! بصلي وضحك وسلم عليا وعلى صديقتها وزقني وجري».

وأوضح أنه دخل إلى الشقة مسرعا للاطمئنان على شقيقته ليراها غارقة في الدماء، وحاول ضبط زوجها ولكنه فر هاربا أمام الناس، مضيفًا أن أهل العريس وشقيقته حضروا وألقوا بالمياه على العروس وأبلغوه بأنها ما زالت على قيد الحياة.

وتابع: «أخته رمت عليها مياه، وقالت لي فايقة لسه، فشيلتها على إيدي وطلعنا على المستشفى بس خلاص كانت ماتت، قتلها، أنا عايز حق أختي»، لافتًا إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنها بكر ولم يدخل بها.

ولقيت عروس «منار م.» 19 عاما، مصرعها على يد زوجها، بعد 24 ساعة زواج فقط بقرية القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

فيما عثرت قوات الشرطة على الزوج "محمد م." 29 عاما، محامي، مصابا بجرح نافذ في البطن في حالة سيئة بمستشفى بنها العام.