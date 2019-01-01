التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب وحماة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار العمليات الإغاثية في منطقتي إدلب وحماة السوريتين، معربًا عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني المتردي فيهما.

وطالب الزياني، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، بوقف التدخلات الخارجية في سوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن السوري كافة، وتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يسهم في رسم مستقبل يحقق آمال وتطلعات جميع أطياف الشعب السوري.