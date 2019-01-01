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أعداد جريدة الشروق
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تقرير:الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي بطائرات بدون طيار

صنعاء - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 1:20 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 1:20 ص

أعلن المتحدث باسم القوات الحوثية في اليمن العميد يحيى سريع مساء يوم الأحد أن سلاح الجو المسير " التابع للقوات الحوثية" نفذ عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي بطائرات قاصف كيه 2 بدون طيار.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن عن المتحدث قوله "إن عملية سلاح الجو المسير استهدفت مواقع مهمة في مطار أبها الدولي وحققت إصابة دقيقة".

وأضاف سريع أن" عملياتنا تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتى بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية".

ولم يصدر على الفور بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم.

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