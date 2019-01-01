تشكيل كتلة بين أحزاب اليمين المتطرف وأخرى بين أحزاب عرب إسرائيل قبيل الانتخابات الإسرائيلية

اتفق اليمين المتطرف في إسرائيل على الاندماج، كما شُكل اتحاد بين الأحزاب العربية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في سبتمبر المقبل، وهي الانتخابات الثانية التي تجري هذا العام.

وجاء الإعلانان اليوم الاثنين قبل أيام من الموعد النهائي المحدد لتقديم الأحزاب قوائم مرشحيها للانتخابات المقبلة.

وستترأس زعيمة حزب "اليمين الجديد" وزيرة العدل السابقة ايليت شاكيد تكتل الأحزاب اليمينية. كما تشمل القائمة اتحاد الأحزاب اليمينية بين حزبي البيت اليهودي وتكوما الدينيين القوميين.

وفي آخر انتخابات أجريت في أبريل الماضي، فشل حزب "اليمين الجديد" في تجاوز الحد الأدنى لدخول البرلمان. ومن خلال الاتحاد، تأمل الأحزاب في أن تتغلب على هذه العقبة وتصبح لاعبًا كبيرًا في الكنيست.

وقالت الأحزاب اليمينة المتطرفة إنها ستدعم زعيم حزب ليكود بنيامين نتنياهو لترأس الحكومة الجديدة.

وأضافت شاكيد في بيان: "لقد وحدنا الأحزاب اليمينية لخوض الانتخابات بشكل مشترك لضمان عدم ضياع أصوات الناخبين الأعزاء".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب "بلد" (التجمّع الوطني الديموقراطي) لعرب إسرائيل إنه قرر الانضمام إلى تكتل من ثلاثة أحزاب عربية في قائمة مشتركة لخوض انتخابات سبتمبر، حسبما قال الحزب في بيان اليوم الاثنين.

واتخذ حزب بلد القرار الليلة الماضية لينضم إلى أحزاب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"الحركة العربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة"ـ التي أعلنت أول أمس السبت خوض الانتخابات بقائمة مشتركة.

وقال بلد إنه انضم للأحزاب الثلاثة "لإيمانه الكامل بأهمية زيادة التمثيل العربي في الكنيست من خلال قائمة موحدة وهو ما يلبي رغبات المواطنين الفلسطينيين"، وفقا للبيان.

وأضاف أن هناك حاجة للوحدة في مواجهة "السياسة العنصرية" و"محاولات إسقاط الشرعية عن الجمهور العربي"، من جانب الحكومة الإسرائيلية، فضلًا عن محاولات الحكومة الأمريكية تمرير "صفقة القرن".

وقال أيمن عودة الذي سيتولى رئاسية القائمة المشتركة للأحزاب العربية: "كلنا، كأشخاص نواجه تحديًا كبيرًا".