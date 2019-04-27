وفد من شركة كهرباء جنوب الدلتا يزور العاصمة الإدارية الجديدة

قال محمد عبد الحكم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن وفدا من الشركة قد زار أول أمس السبت، العاصمة الإدارية الجديدة في جولة استمرت عدة ساعات، وضم الوفد قيادات وعاملين بالشركة وأسرهم

وأضاف عبد الحكم لـ«الشروق»، أن الزيارة تعد الأولى لشركات الكهرباء بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى زيارة الوفد جامع الفتاح العليم، والكنيسة المقامة بالعاصمة الإدارية؛ للتعريف بما تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الزيارة كل من رئيس قطاع الموارد البشرية، ومدير عام التخطيط المالي، ومنسق الزيارة للعاصمة الإدارية المحاسبة رانيا عزو، ومدير إدارة الحسابات محمد عبد المنعم، وعضو اللجنة الرياضية بالشركة شادي مشالي.