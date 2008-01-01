دراسة ألمانية تكشف زيادة نسبة الأمهات اللائي يعملن ولديهن أطفال كبار

كشفت دراسة ألمانية حديثة استمرار زيادة عدد الأمهات العاملات اللائي لديهن أطفال يبلغون 10 أعوام أو أكثر.

أجرى الدراسة معهد الاقتصاد الألماني (أي دابليو) وبينما لم يتم نشرها حتى الآن، إلا أن صحيفة "راينيشه بوست" كشفت عن بعض نتائجها في عددها الصادر اليوم الاثنين، والتي تضمنت أن نسبة الأمهات العاملات اللائي لديهن أطفال تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عاما ارتفعت من 4ر70 بالمئة إلى 3ر78 بالمئة في الفترة بين عامي 2008 و2017.

وأضافت الدراسة أن نسبة الأمهات اللائي يعملن ولديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، زادت أيضا من 3ر75 بالمئة إلى 8ر82 بالمئة، بحسب ما ذكرته الصحيفة الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة أرجعت السبب في ذلك إلى تحسن إمكانات الرعاية بعد المدرسة بالنسبة للأطفال والمراهقين في هذه المرحلة العمرية في كل مكان تقريبا، بما يتيح للعاملات الاطمئنان على أبنهائهن.