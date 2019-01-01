هيئة حقوقية تابعة للآسيان تطالب سنغافورة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 10 سجناء

طالبت الرابطة الحكومية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان" سنغافورة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 10 سجناء على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وذلك بحسب بيان صدر اليوم الاثنين.

وقال إريك باولسين، ممثل ماليزيا في الرابطة إن حكم الإعدام "ينتهك حقوق الإنسان، وخاصة حق الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية".

وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان الخاص بالآسيان عززا هذين الحقين.

وجاء في البيان: "على الرغم من أنه لا يمكن إنكار التأثير المدمر للمخدرات على المجتمع، إلا أن هؤلاء السجناء تم خداعهم والضغط عليهم من قبل عصابات المخدرات التي لم يمسها القانون".

كما انتقد باولسين "شهادة المساعدة المؤكدة" التي تتبعها سنغافورة، وهى قاعدة تمنح المحاكم سلطة تقدير عدم إصدار حكم بالإعدام شريطة أن يقرر المدعى العام أن السجين "ساعد بشكل مؤكد" فى التحقيقات.

وأضاف: "إن هذا الإجراء يمنح مكاتب الإدعاء العام السلطة الاعتباطية لتقرر ما إذا كان السجين الذي تحقق معه يمكن أيضا إعدامه"، موضحا: "مثل هذا الحق فى الاعتراض يسيىء إلى المبادئ الأساسية للنزاهة والعدالة".

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد خلص العام الجاري إلى أنه تم تنفيذ 13 حكم إعدام في سنغافورة عام 2018، 11 منها كانت بحق مدانين في جرائم تتعلق بالمخدرات.