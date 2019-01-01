برلين: مراكز المرساة لاستقبال طالبي اللجوء أسهمت في الإسراع من إجراءاتهم

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أنها تعتبر مراكز المرساة المخصصة لاستقبال طالبي اللجوء والتي تم تدشينها قبل عام، وسط جدل سياسي محتدم، ناجحة.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين، إن التعاون بين سلطات متنوعة تحت مظلة واحدة أسفر عن الإسراع من إجراءات اللجوء، وأشار إلى أن هناك حاليًا 14 مركز مرساة أو "مؤسسة معادلة له وظيفيا".

يشار إلى أن مصطلح "مراكز المرساة" (أنكر تسنترن)، هو اختصار لعبارة تضم عدة كلمات. وكلمة "مرساة" (Anker) هنا هي تكوين لفظي يضم الأحرف الأولى لعدة كلمات ألمانية وهي: (Ankunft) "وصول" و(kommunale Verteilung) "توزيع محلي" و(Entscheidung) "قرار" و(Rückführung) "إعادة". وهذه هي المهام المنوطة بها هذه المراكز المخصصة لاستقبال لاجئين في ألمانيا.

وبحسب تصريحات المتحدث، تم العمل على 8200 طلب لجوء في هذه المراكز حتى الآن، تم البت في 5300 طلب منها.

يشار إلى أن إجراءات اللجوء استغرقت في المتوسط 9ر1 شهرا في هذه المراكز، فيما استغرقت 1ر3 شهرا في المراكز الخارجية الأخرى التابعة للهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين.

يذكر أنه كان قد الاتفاق على تأسيس مراكز المرساة في اتفاقية الائتلاف الحاكم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكون من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

واضطر وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر للمكافحة طويلا لأجل إنشاء هذه المراكز في ظل المعارضة التي صدرت بصفة خاصة من الولايات التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون.

وفي نهاية العام الماضي أعلن زيهوفر نهاية الخلاف، وقال إن جميع الولايات الاتحادية سيكون لديها مراكز مرساة أو مؤسسات تضاهيها.

وتم تدشين أوائل مراكز المرساة في ولاية بافاريا قبل عام، وتوجد حاليا هذه المراكز أو مؤسسات مشابهة لها في ولايات مكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا وزارلاند، بحسب الوزارة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه من المقرر افتتاح مركز آخر في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا في الأول من أغسطس المقبل، لافتا إلى أن هناك مباحثات سارية مع ولايات اتحادية أخرى بشأن تأسيس مراكز أخرى.

ولكن منظمات معنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين ترفض هذه المراكز.

وأعربت متحدثة باسم شؤون الهجرة بالكتلة البرلمانية لحزب الخضر، فيليتس بولات، عن استيائها من وجود "إقامة جبرية في نزل جماعية".