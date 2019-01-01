هبوط «نيزك» في حقل أرز بالهند

هبط جسم فضائى بحجم كرة قدم فى أحد حقول الأرز، الإثنين الماضى، بمنطقة مادهوبانى، بولاية بيهار الهندية، بعد سقوط «كرة نارية» من السماء متسببة فى سحابة من الدخان، وسط ذهول المزارعين.

وقال حاكم مادهوبانى، قابيل أشوك، لصحيفة «تايمز أوف إنديا»، إن العمال الزراعيين قاموا بالإبلاغ عن رؤية «سقوط جسم يشبه كرة نارية من السماء».

فى وقت لاحق، قام سكان قرية مهاديفا باستخراج الجسم الغريب، بعدما قاموا بالحفر لعمق 150 سم.

بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الجسم الغريب وصف بأنه بنى فاتح اللون مع بعض اللمعان، ويزن نحو 15 كجم، وقيل إن له خصائص مغناطيسية قوية.

وفقا لـ«تايمز أوف إنديا»، لم يفاجأ علماء الجيولوجيا بسقوط النيزك فى منطقة مادهوبانى حيث يقال إنها ظاهرة شائعة، لكن وزن النيزك جدير بالملاحظة.

وأضاف أشوك لوكالة برس ترست الهندية أن الجسم يبدو مثل صخرة «لكن لمعانه أكثر بكثير من حجر غير مصقول».

سيتم الاحتفاظ بالجسم الغريب فى البداية فى متحف بيهار، وسيتم نقله فيما بعد إلى مركز سريكريشنا للعلوم بمدينة باتنا ليقوم الخبراء بدارسته.

والنيازك هى جزيئات من والصخور والغبار، عادة ما تحترق خلال مرورها عبر الغلاف الجوى للأرض، وتقدم الأحجار النيزكية التى تنجو من السقوط على الأرض، أدلة حول تاريخ النظام الشمسى.

فى عام 2016، قالت سلطات ولاية تاميل نادو الجنوبية فى الهند، إن نيزك قتل سائق حافلة وأصاب ثلاثة آخرين، وهى الادعاءات التى أيدها العلماء الهنود، لكنها كانت موضع خلاف بين علماء ناسا.