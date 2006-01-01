برلين تبدأ اختبارا شاملا لمطارها الجديد

بدأت اليوم الاثنين أول سلسلة من الاختبارات الشاملة للأنظمة والمعدات التقنية في مطار "برلين-براندنبورج" الجديد، الذي تأخر افتتاحه سنوات طويلة.

ويعد اختبار المعدات، الموجود في الصالة الرئيسية، أحد شروط موافقة السلطات على المطار. وخضعت أنظمة الطوارئ والإضاءة، وكذلك أنظمة الكشف عن الحرائق وأنظمة الإنذار، لاختبارات منفصلة في الأيام الأخيرة.

وستستغرق فترة الاختبارات الجديدة نحو شهرين، وشهر آخر للتقييم والتوثيق.

وقال رئيس المطار، إنجلبرت لوتكه دالدروب، خلال إعلان الاختبارات أن بدء اختبارات المستوى الأعلى لمبادئ التشغيل في يوليو تؤكد أن خطتنا الزمنية لافتتاح المطار في أكتوبر عام 2020.

وكان من المفترض في الأساس افتتاح وتشغيل المطار، الذي بدأ بناؤه في 2006، خريف 2011، وبسبب مشاكل تقنية خطيرة في المبنى الرئيسي، جرى تأجيل الافتتاح والتشغيل عدة مرات.