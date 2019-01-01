إظهار المنزل نظيف مهمة أساسية عند السيدات قبل أيام من العيد؛ لذلك يقمن بشراء كمية كبيرة من مساحيق التنظيف للقضاء على الدهون والبقع المتراكمة.

ويعد تنظيف السجاجيد من البقع أصعب الأشياء التي تواجهها النساء قبل العيد، ويعد تحديًا أيضًا؛ لأنها إذا فشلت في ذلك ستضطر إلى إرسال السجاد إلى محلات التنظيف وتدفع مبلغا باهظا.

وحتى لا تفسدي ميزانية الشهر وتذهبين لشراء مواد تنظيف كثيرة لتنظيف السجاد من البقع اللاصقة، قدم موقع "first for women" أفضل طريقة لإزالة البقع من السجاجيد تصلح لكل الأنواع.

1- في البداية، احضري فرشاة أسنان أو قطعة قماش قديمة أو منشفة مطبخ، ودلو به ماء ساخن، وضعي القليل من الماء على البقعة المراد تنظيفها ثم افركيها جيدًا باستخدام واحدة من هذه الأدوات.

2- اتركي القطعة التي تحتوي على بقع تجف بعد فركها بالماء، ويمكن أن تسلطي المروحة عليها حتى تجف سريعًا، وبعد جفافها اخلطي ملعقة من صودا الخبز مع الماء ورشي الخليط على الجزء المتسخ، ثم ضعي عليها القليل من مسحوق التنظيف سواء كان السائل أو البودرة.

3- اتركي السجادة لمدة 15 دقيقة بعد عمل ذلك، ثم نظفيها باستخدام المكنسة اليدوية من خلال سيرها على مكان البقعة بالاتجاه المعاكس لقماش السجادة، واتركيها تجف لمدة 20 دقيقة.

4- بعد مرور الوقت، احضري مكعبات ثلج وضعيها على مكان البقع من أعلى وأسفل لمدة 30 دقيقة، ثم احضري فرشاة الأسنان وافركي الجزء المتسخ بشدة لمدة 3 دقائق، وستلاحظين أن البقع بدأت تزول.

5- بعد ذلك، يمكنكِ تنظيف ما تبقى من السجادة بشكل عادي من خلال وضع الماء والمسحوق وفركها لدقيقة، ثم شطفها جيدًا وتجفيفها.