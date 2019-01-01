بومبيو: النظام الإيراني رفض دعوتي لزيارة طهران والحديث للشعب مباشرة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تعجبه من رفض طهران عرضه بالحديث إلى وسائل الإعلام الإيرانية والحديث إلى الشعب الإيراني من داخل البلاد مباشرة.

وقال بومبيو، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "عرضت مؤخرا السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني، ولم يقبل النظام هناك عرضي".

وأضاف في تغريدة تالية: "لا نخشى مجيء جواد ظريف -وزير الخارجية الإيراني- إلى أمريكا، حيث يتمتع بحق التحدث بحرية، هل حقائق نظام خامنئي -المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي- سيئة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران؟!، ماذا لو سمع شعبه الحقيقة، غير منقحة، وغير مختصرة؟".

وكان بومبيو قد عرض أنه مستعد للذهاب إلى العاصمة الإيرانية ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده، وقال: "لو تمت دعوتي سيكون ذلك من دواعي سعادتي أن أكون هناك".

وفي رد على دعوة بومبيو، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس الأحد: "يمكن لمراسلتنا، السيدة مرضية هاشمي، إجراء مقابلة مع بومبيو وبإمكانه الإفصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر"، موضحا أنه يمكن لهاشمي مقابلة بومبيو بالولايات المتحدة دون دعوته إلى القدوم إلى إيران.