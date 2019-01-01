 السعودية تعلن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة - بوابة الشروق
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السعودية تعلن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 3:01 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 3:01 م

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الاثنين وصول أكثر من مليون حاج حتى يوم أمس إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الاثنين، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم (4 يوليو الحالي) وحتى أمس بلغوا 1.08 مليون حاج".

وكانت الهيئة العامة للإحصاء ذكرت أن إجمالي أعداد الحجاج الذي أدوا الفريضة العام الماضي بلغ نحو 2.4 مليون حاج، 1.8 مليون منهم من خارج المملكة.


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