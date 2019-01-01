غانا تدعو إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع المغرب

دعت وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي في غانا شيرلي أيوركور بوتشوي إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع المغرب، في ضوء دخول اتفاقية المنطقة الحرة للتبادل القاري الإفريقي حيز النفاذ.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية (ماب) اليوم الاثنين، أن الوزيرة الغانية شددت -خلال لقائها سفيرة المغرب في غانا إيمان واعديل- على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة بين القطاعين الخاص في البلدين، داعيةً المقاولات إلى رفع وتيرة الاستثمار في غانا، خاصة بعد تسليطها الضوء على مناخ الأعمال الملائم في غانا وسياسة الحكومة حول مجالات التصنيع.

يُذكر أن 54 دولة وقعت على اتفاقية المنطقة الحرة للتبادل القاري الإفريقي، فضلا عن تصديق 27 دولة عليها، وفي 30 مايو الماضي دخلت الاتفاقية حيز النفاذ، وفي 7 يوليو الجاري تم الإعلان عن بدء عمل المنطقة في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية، والتي تعد من أكبر المناطق الحرة في العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية، فضلًا عن جذب الفرص الاستثمارية داخل القارة، وكذلك إزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات.