سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بفريق مصر المقاصة، تدريباته للموسم الجديد تحت قيادة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، والذي تولى المهمة الفنية بالنادي الفيومي عقب نهاية الموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يظهر ميدو في قيادة تدريبات الفريق خلال المعسكر الحالي،

وعقد ميدو محاضرة فنية للاعبي الفريق على "السبورة" قبل بداية المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططيه والمهام الخاصة لكل مركز لتنفيذها خلال التدريبات .

وركز ميدو، خلال المران على متابعه البرنامج البدني للاعبين، للوصول إلى أفضل المعدلات البدنية ، وتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والتكتيكية ، قبل الدخول في المعسكر المغلق بالإسكندرية والذي يتخلله خوض مجموعة من المباريات الودية.