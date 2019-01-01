تركيا: تحييد 6 من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية يوم الأحد تحييد قوات الأمن 6 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني"، في ولايتي شرناق وآجري جنوب شرقي البلاد في عمليات لمكافحة الإرهاب بدعم جوي.

وأوضحت الوزارة في بيان يوم الأحد، أنه تم تحييد أربعة مسلحين، خلال عملية مداهمة شنتها قوات الدرك ضد مواقعهم في جبل جودي بشرناق،فيما تم تحييد اثنين آخرين في جبل تندورك بآجري، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.

وتستخدم قوات الأمن كلمة تحييد للاشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو اسرهم أو إصابتهم خلال عمليات تقوم بها قوات الأمن التركية.

وبحسب الاناضول ،دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب،الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.