الكويت والعراق بتحثان سبل توطيد التعاون المشترك

عقد رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم، الیوم الاثنین، مباحثات رسمیة مع رئیس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك في إطار زیارته الرسمیة للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وذكرت الوكالة أن المباحثات تناولت سبل توطید علاقات التعاون المشترك بین الكویت والعراق في كافةالمجالات لاسیما المتعلقة بالجانبین الاقتصادي والبرلماني.

وأوضحت الوكالة أنه تم خلال المباحثات تبادل وجھات النظر إزاء العدید من الملفات والقضایا ذات الاھتمام المشترك، إضافة إلى ما تشھده الساحتان الإقلیمیة والدولیة من تطورات.

وتطرقت المباحثات أیضا الى نتائج مؤتمر الكویت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في فبرایر من العام الماضي، بالإضافة إلى استكمال مناقشةإقامة منطقة تجاریة حرة بین البلدین وتسھیل انتقال البضائع ورجال الأعمال بینھما.

وكان رئیس مجلس النواب العراقي والوفدالمرافق له قد وصل إلى الكويت أمس الأول في زیارة رسمیة تستغرق ثلاثة أیام.

كان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد وقع في فبراير الماضي، على اتفاقية منحة قدرها 85 مليون دولار مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في المدن العراقية.