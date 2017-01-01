وزير قطاع الأعمال يتفقد محلج الفيوم المطور

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، محلج الفيوم المطور، رافقه خلالها عصام سعد محافظ الفيوم، ومزارعو القطن في الفيوم وبني سويف؛ للاطلاع على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن المحلج الجديد التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، يعد أول المحالج المطورة ضمن خطة لتحديث 11 محلجا بطاقة إنتاجية حوالي ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا.

كما زار الوزير أحد مراكز استلام القطن في المنظومة الجديدة والتابع لشركة مصر لحليج الأقطان بالقرب من محلج الفيوم المطور.

وكان وزير قطاع الأعمال قد عقد مؤتمرا مع مزارعي القطن في الفيوم وبني سويف بمقر محلج الفيوم المطور، استعرض خلاله ملامح النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تنفيذه تجريبيا موسم 2019 في المحافظتين، كما استمع إلى استفسارات التجار والمزارعين بشأن النظام الجديد لتداول القطن.