بولندا تدعم مبادرات السلام لأوكرانيا في صراعها مع روسيا

صرح وزير الخارجية البولندي ياسيك شابوتوفيتش، اليوم الاثنين، أن بلاده تدعم مبادرات السلام لأوكرانيا في صراعها مع روسيا، خلال مناقشته أولويات البلاد لأجندتها الخاصة بمجلس الأمن الدولي.

وقال شابوتوفيتش للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "ندعم تصرفات الرئيس (فولوديمير زيلينسكي) وحزبه".

وأضاف: "لدينا حالة زخم جديدة بعد الانتخابات. ويتخذ الرئيس زيلينسكي خطوات ملموسة بشأن سحب القوات من المناطق الحدودية ومبادلة سجناء الحرب".

وكان الرئيس الأوكراني قد دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوائل يوليو إلى استضافة محادثات سلامة في مينسك ببيلاروس حيث تم الاتفاق على معاهدة سلام في 2015 ولكن جرى إهمالها من حينها بشكل كبير.

ومنذ ذلك الحين حقق حزب زيلينسكي أغلبية في البرلمان الأوكراني بعد إجراء انتخابات مبكرة.

وقال الوزير البولندي إن الوضع في أوكرانيا سوف يحتل أولوية بالنسبة للحكومة البولندية خلال رئاستها بالتناوب لمجلس الأمن الدولي في أغسطس 2019.

يذكر أن الجيش الأوكراني يخوض معارك ضد الجماعات المتمردة الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية على مدى السنوات الخمس الماضية. وقتل نحو 13 ألف شخص في الصراع، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وتنفي روسيا التورط المباشر في الصراع.