

يعد الحصول على جنسية لدولة تابعة للاتحاد الأوروبي "حلما" يراود نسبة كبيرة من أبناء الشعوب العربية، ويعتبر هذا النوع من الجنسيات بمثابة "الفانوس السحري" الذي يفتح أمامهم العديد من الأبواب المغلقة، ويساعدهم على تحقيق أمنياتهم؛ نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أوطانهم وتقف عائقا أمام تحقيق أحلامهم.



وأصدر مكتب الإحصاء الأوروبي، الخميس الماضي، قائمة بالشعوب الأكثر حصولا على الجنسيات الأوروبية، منها 5 عربية تتصدر القائمة، ترصدها "الشروق" في الآتي:



1- المغرب



تأتي في مقدمة الدول العربية التي يحظى أبناءها بجنسيات أوروبية، فنجد فيها 67.848 ألف مواطن مغربي يحظون بجنسيات أوروبية، منهم 33.4% للجنسية الإيطالية، و25.2% للجنسية الإسبانية، و24.6% للجنسية الفرنسية.



2- الجزائر



تأتي في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، والثانية على مستوى المنطقة العربية، فنجد فيها 20.146 ألف مواطن جزائري يمتلكون جنسيات أوربية، منهم 80.8% للجنسية الفرنسية، و5.7% للجنسية الإيطالية، و4.9% للجنسية الإسبانية.



3- الصومال



تحتل المرتبة الـ12 عالميا والـ3 عربيا، بإجمالي 14.929 ألف مواطن يمتلكون جنسيات أوروبية، منهم 13.9% للجنسية البريطانية، و54.4% للجنسية السويدية، و20.1% للجنسية الهولندية.



4- سوريا



تأتي فى المرتبة الـ14 عالميا والـ4 على المستوى العربي، بإجمالي 13.515 ألف مواطن يمتلكون جنسيات أوروبية، منهم 63.9% للجنسية السويدية، و18.3% للجنسية الألمانية، و4.8% للجنسية الفرنسية.



5- تونس



تحتل المرتبة الـ15 في قائمة الدول الأكثر حصولًا على جنسيات أوروبية، والـ5 عربيا، بإجمالي 12.551 ألف مواطن يحظون بالجنسيات الأوروبية، منهم 56.1% للجنسية الفرنسية، و25.4% للجنسية الإيطالية، و9% للجنسية الألمانية.