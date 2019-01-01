الهلال الأحمر الليبي: لم ننتشل جثثا أخرى في قارب المهاجرين المنكوب

نفى مدير فرع الهلال الأحمر في مدينة الخمس الليبية أسامة الفاضلي أن تكون مياه البحر قد جرفت أي جثث أخرى إلى شواطئ المدينة الواقعة شرق طرابلس.

وقال الفاضلي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ظهر اليوم :"الرياح عكسية هذه الأيام، ولهذا لا نتوقع خروج جثث حتى يتغير اتجاه الريح ، وعندها من المتوقع أن تخرج عشرات الجثث باتجاه مناطق القره بوللي و تاجوراء باتجاه الغرب".

وأبدى الفاضلي قلقه من عدم العثور على مهاجرين تونسيين ومصريين ومغاربة تأكد وجودههم على متن ذات القارب الغارق بعد إفادة أهاليهم الذين جاءوا إلى الخمس بحثا عنهم.

وأفاد الفاضلي بدفن الجثث المنتشلة أمس الأحد في منطقة تاجوراء بالضاحية الشرقية لطرابلس.

وكان الفاضلي قد أفاد في تصريح سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بانتشال 66 جثة لمهاجرين غرق قاربهم قبل أيام قبالة سواحل الخمس، وكان يحمل على متنه 365 مهاجرا بحسب إفادة بعض المهاجرين الناجين. وكان الفاضلي ذكر أنه تم إنقاذ نحو 160 ممن كانوا على متن القارب.