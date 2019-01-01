وزير خارجية بريطانيا يرفض مبدأ تبادل الناقلات مع إيران

رفض وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مبدأ تبادل الناقلات المحتجزة مع إيران .. مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالمقايضة وإنما باحترام القانون الدولي.
وقال راب - في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية الإثنين- "إننا نتمسك بالقانون الدولي وتطبيق أحكامه وسنصر على ذلك".
وكانت حدة التوتر قد تصاعدت بين إيران وبريطانيا بعد احتجاز طهران لناقلة ترفع العلم البريطاني في وقت سابق من هذا الشهر ؛ وذلك ردا على احتجاز القوات البريطانية لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق للاشتباه بنقلها حمولة من النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الدولية المفروضة عليها.