 وزير خارجية بريطانيا يرفض مبدأ تبادل الناقلات مع إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية بريطانيا يرفض مبدأ تبادل الناقلات مع إيران

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 11:27 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 11:27 ص

رفض وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مبدأ تبادل الناقلات المحتجزة مع إيران .. مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالمقايضة وإنما باحترام القانون الدولي.

وقال راب - في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية الإثنين- "إننا نتمسك بالقانون الدولي وتطبيق أحكامه وسنصر على ذلك".

وكانت حدة التوتر قد تصاعدت بين إيران وبريطانيا بعد احتجاز طهران لناقلة ترفع العلم البريطاني في وقت سابق من هذا الشهر ؛ وذلك ردا على احتجاز القوات البريطانية لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق للاشتباه بنقلها حمولة من النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الدولية المفروضة عليها.


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