أقمشة سوداء منقوشة بآيات قرآنية مطرزة بالخيوط الذهبية، يطلق عليها «السيرما»، وهى فن عرفه المصريون منذ عشرات العقود، وتطور بتطور الزمن إلى أن ناله ما نال غيره من غلاء الأسعار وتراجع السياحة، لتتحول من مهنة «أكل عيش» إلى حرفة على وشك الاندثار، لا تزدهر إلا في مواسم الحج.

على مدار 7 قرون، كان لمصر شرف صناعة كسوة الكعبة المشرفة، بدءا من عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي في القرن الـ12 الميلادي، مرورا بالعصرين المملوكي والعثماني، وصولا إلى القرن العشرين، حيث كانت تنقل الكسوة للسعودية في موسم الحج وسط أجواء احتفالية عظيمة يحضرها كبار رجال الدولة، إلا أن التقليد توقف تماما عام 1962، حينما أنشات السعودية مصنعا لتولى مهمة صناعة كسوة الكعبة.

وبعد توقف إرسال مصر لكسوة الكعبة، اتجهه حرفيو المهنة بالتطريز على الأقمشة بخيوط الذهب والفضة المعدنية، ومع غلاء الأسعار بات التطريز بخيوط النحاس المطعم بالذهب أو الفضة، سواء برسم أشكال أو كتابة أدعية وآيات.

في أحد المحال الواقعة بتكية محمد بك أبو الدهب، بجوار جامع الأزهر بوسط العاصمة، يجلس محمد فتحي، ذو الـ35 عاما، يعرض قطع فنية من السيرما أبرزها باب الكعبة، يحكي كيف كان الإقبال على السيرما منذ 10 سنوات "زباينها كانوا كتير، مكناش بنلاحق على الشغل".

واضطر فتحي لترك حياته الجامعية في العشرين من عمره، نظراً لضيق الحال، متجها للعمل بالمحل الواقع بتكية أبو الدهب الذي توارثه من أجداده، والذي يعرض السيرما المصنوعة بورشتهم الخاصة "بقالي يبلغ من العمر 15 عاما في الحرفة، بصنع وببيع".

ويحكي فتحي كيف أثر ارتفاع الأسعار وتراجع السياحة على المهنة اليدوية التي تحتاج 5 أو 6 أيام لإخراج قطعة منها، "دلوقتي نسبة مبيعاتي 10 % من مبيعاتي قبل 10 سنوات"، موضحا أنها تتزايد مع إقتراب موسم الحج، لتوافد السياح والمصريين عليها، خاصة تلك المصنوعة على شكل باب الكعبة، يريدون إقتناءها سواء للاحتفال بإقتراب موسم الحج وإعطاء المنزل منظر جمالي وأجواء الكعبة المشرفة، أو لإرسال الهدايا احتفالا بالمناسبة.

ويعمل فتحي بتلك النوعية من السيرما المطرزة بالنحاس المطعم بالذهب أو الفضة، والتي تأتي مراحل تصنيعها، بداءًا من تخطيط ورسم الشكل المراد نقشه على ورقة بمساحة القماش، مروراً بثقب مكان الأحرف، انتهاءًا بغزل تلك الأحرف بخيط النحاس الذهبي أو الفضي باستخدام الإبر.

وحول الأسعار يؤكد فتحي أن متوسط أسعار القطع التي يعمل بها تتراوح ما بين الـ500 و الـ1200 جنيها، وذلك لغلاء أسعار النحاس التي وصلت لـ600 جنيها بعد أن كانت بـ200جنيها، موضحا أن إقبال المصريين عليها لا يقل كثيرا عن اقبال السياح "40% من زبايني مصريين و60% سياح من برا"، مشيرا إلى أن أغلبية السائحين من العرب.

وفي المحل التابع لوزارة الأوقاف المصرية والذي يجلس يؤجره فتحي خلفا لأجداده، مع دفع إيجار رمزي للوزارة، يعرض فتحي قطع السيرما لباب الكعبة ولفظ الجلاله ومحمد رسول الله وقليل من الأيات القرءانية الشهيرة "بعرض دول بس، لأن الإقبال عليهم، وعارف إنهم هيتباعوا، بس لو الزبون عايز حاجة معينة بعملهاله".

ومع تراجع مبيعات السيرما وقلة الإقبال عليها، بدأ فتحي المتزوج والأب لطفلين، في فتح باب رزق جديد لنفسه مع الاحتفاظ بمهنة السيرما التي عمل بها لمد 15 عاما، فبدأ في عرض بعض المشغولات اليدوية كالسبح والأحجار الكريمة، والكليم المصري، والأكواب المزخرفة، والمشغولات الفضية بعضها يصنعها بورشته والبعض الأخر يشتريه من أصدقاءه الحرفيين.