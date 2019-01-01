الرقابة الإدارية: مدير إشغالات مركز أرمنت يرفض الرشوة ونظيره في أبوالنمرس يقبلها

الهيئة تقبض على 4 متهمين بالاستيلاء على أراض في الأقصر.. ومسئولين في الجيزة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 4 أفراد يتزعمهم محامي تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وذلك بعد عرضهم مبلغ 2 مليون جنيه على مدير إدارة الإشغالات بالمركز أرمنت، على سبيل الرشوة.

وذكرت الرقابة في بيان، أن مبلغ الرشوة جاء مقابل تسهيل استيلائهم على قطعة أرض مساحتها 8400 م2 قيمتها حوالى 12 مليون جنيه، عن طريق عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو تحرير محاضر بتعديهم بالإشغال على قطعة الأرض المشار اليها، ليتمكنوا من اثبات انتفاعهم بها.

وأسفرت تحريات الهيئة عن أن ذلك الاتفاق كان سيتبعه الاستيلاء على باقي المساحة الأخرى للأرض وإجماليها 15.5 فدان، موضحة أن مدير إدارة الإشغالات رفض مبلغ الرشوة وأبلغ عن الواقعة.

وفي واقعة أخرى ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة الإشغالات، ومسئول بإدارة المتابعة بمجلس مدينة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، ومسئول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرامنت، لاتهامهم بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل السماح له ببناء منشأة بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس.

وسلطت الرقابة الإدارية في بيان لها الضوء على الفرق بين مدير إدارة الإشغالات في المركزين، حيث رفض أحدهما الرشوة وقبلها الآخر.