 القوات الخاصة الأفغانية تقتل أعضاء رئيسيين في «داعش» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الخاصة الأفغانية تقتل أعضاء رئيسيين في «داعش»

د ب أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 10:38 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 10:38 ص

قتلت القوات الخاصة الافغانية ثلاثة من الأعضاء الرئيسيين في تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية جرت في إقليم نانجارهار شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس"، اليوم الاثنين، عن مكتب حاكم الاقليم قوله في بيان له، إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الامن الوطني (الاستخبارات الأفغانية)، نفذت عملية مداهمة في منطقة موماندارا مساء السبت.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة قتلت 3 من الأعضاء الرئيسيين في التنظيم الإرهابي خلال المداهمة.

وقال مكتب حاكم نانجارهار إن القتلى الثلاثة كانوا من باكستان، وكانوا خبراء في تصنيع العبوات الناسفة وشاركوا أيضا في عمليات خطف.

وفي الوقت ذاته، قال مكتب الحاكم إن القوات الخاصة ألقت القبض أيضا على مسلح مشتبه به أثناء العملية نفسها.


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