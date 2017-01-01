المركزي للإحصاء: ارتفاع قيمة الدعم الغذائي للأسرة إلى ألفين جنيه خلال عام 2017- 2018

أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الدعم الغذائي المقدم من الحكومة ليصل إلى ألفين جنيه للأسرة خلال عام (2017-2018) مقارنة بـ 860 جنيها خلال عام (2015-2016)، مشيرا إلى أن نسبة الأسر التي تتمتع بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018 وصلت إلى 88.5%.

وأوضح بركات- خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام (2017/ 2018)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي والمالية والتموين وعدد من المحافظين- أن متوسط الإنفاق للأسرة ارتفاع ليصل إلى51.4 ألف جنيه خلال عام (2017-2018)، مقابل 36.7 ألف جنيه خلال عام (2015-2016).

وأشار إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة ليصل إلى 58.9 ألف جنيه خلال (2017-2018)، مقابل 44.2 ألف جنيه خلال عام (2015-2016).