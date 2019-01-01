 مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان - بوابة الشروق
الإثنين 29 يوليه 2019 8:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية
محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 8:10 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 8:10 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب"، مساء اليوم الاثنين، بمقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك