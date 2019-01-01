مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب"، مساء اليوم الاثنين، بمقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل.