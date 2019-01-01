مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب"، مساء اليوم الاثنين، بمقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل.