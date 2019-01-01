السياحة: الموقع الإلكتروني للحج والعمرة يوفر كل الخدمات المقدمة في مكان واحد

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن الحكومة المصرية، واتحاد الغرف السياحية، وكل الجهات ذات الصلة، تسعى لتحقيق الإصلاح الهيكلي وتطوير منظومة الحج والعمرة، لافتًا إلى أهمية الميكنة واستخدام التطور التكنولوجي في التطوير.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي»، أمس الأحد، «نطمح بشكل أساسي أن تواكب الأنشطة الخاصة بالحج أو العمرة التطور تقني، وفي بلدان سبقتنا على سبيل المثال ماليزيا»، مشيدة بدور غرفة السياحة والشركات التي كانت لها باع طويل في تقديم الخدمات للحجاج أو المعتمرين.

وأوضحت أن الهدف من البوابة أن يستطيع المواطن المصري بشكل سهل وسلسل الدخول والمقارنة بين أسعار الشركات، ومعرفة الشركات المرخص لها لإبعاد فكرة السماسرة، متابعة: «أصبح المواطن قادرًا على رؤية كل الخدمات المقدمة في مكان واحد مثل التأشيرة وحجز الشركات، وكذلك أهمية هذا للشركات المعتمدة لدى وزارة السياحة التي تستطيع عرض خدمتها».

وعقدت اليوم وزارة السياحة، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة المصرية، بمشاركة وزيرة السياحة.

