«الآثار»: انتهاء توثيق القطع النحتية واللوحات الفنية المعروضة بمتحف جاير أندرسون

انتهى متحف "جاير أندرسون" من أعمال توثيق المنحوتات واللوحات الفنية الموجودة بالمتحف، والتي ترجع للعصر الحديث.

قالت رئيس قطاع المتاحف إلهام صلاح، إن وزارة الآثار شكلت لجنة متخصصة برئاسة الدكتور ياسر منجي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وعضوية كل من مرفت أمين مدير عام متحف جاير أندرسون، وعدد من أمناء المتحف؛ للقيام بأعمال التوثيق العلمي لجميع المنحوتات واللوحات الفنية المعروضة بالمتحف.

وتابعت أن أعمال التوثيق شملت توصيف كل قطعة وصفاً دقيقاً، من حيث الأبعاد، ونوعية الخامات، وفكرة العمل، وتقنية التنفيذ، والفترة الزمنية لها، وهوية الفنان الذي أنتجها.

ومن جانبها، أشارت مرفت أمين إلى أن أعمال اللجنة استمر لمدة 3 أشهُر، وسيتم عمل كتالوج خاص مصور عن هذه المجموعة الفنية متضمنا دراسة تاريخية وافية عن المنحوتات واللوحات وفنانيها، كما سينظم المتحف قريبا معرضا خاصا لهذه المجموعة، لإلقاء الضوء عليها بما يناسب قيمتها الفنية. وتعريف الجمهور بيها.

ومن جانبه قال منجي إنه عند فحص اللوحةٍ الفنية الخاصة بصورةً "محمد علي" باشا، والمؤرخة بعام على تولية والياً على مصر، عثر في ظهر اللوحة على 4 ملصقات متفاوتة المساحات، أولها بطاقة موقعة بتوقيع "جاير أندرسون"، تتضمن عبارات قصيرة بالإنجليزية حول وصف العمل.

أما الملصق الثاني فهو غلاف العدد رقم 106 من مجلة "الراديو المصري"، والتي ظهرت اللوحة على غلاف صورة اللوحة نفسها، مطبوعة بدرجات الأبيض والأسود.

والملصقٍ الثالث، يتضمن خبر الاحتفال بالعيد المئوي لوزارة المعارف "مطبوعاً باللغة الإنجليزية"، والملصق الرابع فيمثل طابع بريد يحمل صورة "محمد علي" صدر عام 1938، بمناسبة استضافة مصر للمؤتمر الدولي للمناطق الحارة.

جدير بالذكر أن هذه المجموعة تتضمن لوحات فنية رائعة وفريدة لرواد الفن في العصر الحديث المصرين والأجانب ومنهم "محمد ناجي"، و"محمود سعيد"، و"جورج صباغ"، و"إيمي نمر"، بالإضافة إلى لوحة نادرة مرسومة بالألوان المائية من أعمال الأمير "محمد علي توفيق"، وهي موقعة ومؤرخة عام 1936.

وكشف الفحص عن وجود لوحات لفنانين غربيين، من أبرزهم كلٌّ من: المصور الإنجليزي "سبيرلينج"، و"توماس جاير أندرسون" الشقيق التوأم للميجور "أندرسون" و"برنارد رايس" مؤسس فن الجرافيك المصري الحديث.