إرسال إمدادات للقواعد الروسية في القطب الشمالي

أعلنت البحرية الروسية أنه تم تسليم ما مجموعه 17 ألفا و300 طن من الإمدادات إلى القواعد العسكرية في القطب الشمالي حتى يوليو الجاري، وسيتم تسليم ما مجموعه 37 ألف طن من اللوازم، بما في ذلك تلك التي تم شحنها بالفعل بحلول الأول من أكتوبر القادم.

وذكر الأسطول الشمالي الروسي أنه سيتم تسليم الإمدادات إلى 60 قاعدة ووحدة في جميع أنحاء المنطقة، وتقع في 48 مكانا نائيا يصعب الوصول إليه.

وأوضحت صحيفة (موسكو تايمز) على الإنترنت، أن فصل الشتاء في القطب الشمالي طويل والشتاء المقبل على الأبواب، والمخزونات الموجودة عبر الساحل الشمالي الشاسع لروسيا وفي أرخبيلها المتجمد الشمالي في القطب الشمالي تنخفض بالفعل وسوف تحتاج قريباً إلى إمدادات جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة الوحيدة لإيصال الإمدادات إلى المنطقة هي القوارب وفرصة تسليم كل هذه الإمدادات قصيرة للغاية، لأنه بحلول أكتوبر، سيبدأ الجليد في عرقلة الطرق البحرية مما يجعل الشحن باهظ الثمن وصعبا، لذا فإن الأسطول الشمالي الروسي في عجلة من أمره لتجهيز العديد من قواعده واستعداده للموسم البارد المقبل وتتنقل السفن الآن عبر المياه في القطب الشمالي.