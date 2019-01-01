طفل بريطانى يقاضي مُدرسته بعد مطالبتها له بقص شعره

طالبت مدرسة كولشستر الملكية، لقواعد اللغة فى مقاطعة إسيكس شرق إنجلترا، أحد طلابها بقص شعره الطويل، لتعارضه مع القواعد الخاصة بالمدرسة.

وأخبرت المدرسة والدى الصبى، «ألفى هاورد هيوز» البالغ من العمر 11 عاما، بأن مظهره العام، يتعارض مع سياسة قواعد السلوك فى المدرسة، التى تنص على ألا يطول شعر الطلاب عن ياقة القميص، للحفاظ على الشكل العام لهم.

إلا أنه وبحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن ألفى «العنيد» والذى لم يقدم على قص شعر رأسه الذهبى الطويل، يرى أن شعره «جزء منه»، ولا يمكنه التخلى عنه، وهو مصمم على حضور يومه الأول فى المدرسة دون قص شعره.

كان ألفى أول صبى يمتلك شعرا طويلا، يلتحق بمدرسة «شيرى ترى» الابتدائية فى كولشيستر، وحينها لم يكن مطلوبا منه قص شعره الطويل.

يأمل ألفى أن يصبح فيما بعد فيزيائيا كميا فى المستقبل، وضمن اجتيازه لأحد عشر اختبارا مكانا له بمدرسة إسيكس، والتى أراد الالتحاق بها منذ سن السادسة، لكن المدرسة ترفض دخوله قبل أن يقص شعره بالطول المناسب.

وقال ألفى: «لم يكن فى ذهنى يوما أى شىء حيال شعرى، كان موجودا طوال الوقت وهو جزء منى، ولا أريد أن أحافظ عليه فقط من أجل نفسى، ولكن من أجل الأولاد الآخرين الذين لديهم شعر طويل أيضا».

ووصفت والدة ألفى، كاتى كوكس، 33 سنة، سياسة المدرسة بـ«السخيفة»، وتصنع نسخا متطابقة من الطلاب، وأضافت «تحافظ القواعد على سلامة أطفالنا وهذا أمر مهم، ولكن لابد من تحدى بعض القواعد، وإلا فسوف نكون مثل من يعيش فى كهف».

يشير والد ألفى، 32 عاما، إلى أنه اعتقد أن سياسة المدرسة أصبحت أكثر مرونة من السابق، عندما كان طالبا بها، وأنه يفكر فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة، لكنه قلق من التكاليف، فبعد قيامه بالاتصال بخدمة المشورة القانونية للطفل، «قالوا إن هناك إمكانية لذلك من خلال أن ذلك من الممكن اعتباره تمييزا على أساس الجنس، لكن ذلك سيتطلب مساعدة من متخصص فى القانون العام وهو مكلف».