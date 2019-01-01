 التنمية المحلية: بنستهدف إن الشوارع المصرية تكون نضيفة خلال الفترة المقبلة - بوابة الشروق
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التنمية المحلية: بنستهدف إن الشوارع المصرية تكون نضيفة خلال الفترة المقبلة

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 10:42 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 10:42 م

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن خطة الوزارة في النظافة وتحسين البيئة، معقبًا أن وزير التنمية المحلية قد عرض على رئيس الوزراء الخطة التنفيذية في هذا الشأن، خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين: "في البنية التحتية على مستوى النظافة، بنتكلم عن نظافة الشوارع والميادين والحدائق"، لافتًا إلى العمل على التوسع في إنشاء محطات وسيطة لاستقبال المخلفات في المحافظات.

وتابع أن الوزارة تستهدف إنشاء مصانع لتدوير المخلفات، من المقرر أن يتم تدشينها خلال هذا العام، وإنشاء مدافن صحية وآمنة في المحافظات المصرية، مضيفًا: "الخطط دي بتفور فرص عمل وبتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالإضافة لده بنستهدف إن الشوارع المصرية تكون نضيفة تماما".


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