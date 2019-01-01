 بأسلوب «المغافلة».. سيدتان تسرقان سيارة طالب في حلوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بأسلوب «المغافلة».. سيدتان تسرقان سيارة طالب في حلوان

عاطف محمود
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 11:41 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 11:41 ص

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على ربتي منزل لاتهامهما بسرقة سيارة بمنطقة حلوان بأسلوب "المغافلة"، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من طالب، 27 عاما، يفيد بأنه عقب قيامه بتشغيل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، والترجل منها تاركاً مفتاح التشغيل بداخلها، وحال عودته اكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة ربتي منزل سبق اتهامهما في قضايا "سرقة"، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهن، واعترفن بارتكابهن الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وأرشدت المتهمتان عن مكان إخفاء السيارة المستولى عليها.


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