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اندلع حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا في شبرا الخيمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
https://www.youtube.com/watch?v=4KhXgA5TIl0