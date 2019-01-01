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اندلع حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا في شبرا الخيمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

https://www.youtube.com/watch?v=4KhXgA5TIl0