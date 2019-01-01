 فيديو.. حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا في شبرا الخيمة - بوابة الشروق
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فيديو.. حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا في شبرا الخيمة


نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 2:40 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 2:40 ص

اندلع حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا في شبرا الخيمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

https://www.youtube.com/watch?v=4KhXgA5TIl0


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