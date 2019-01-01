عضو العليا للحج: الحجاج المصريين يفضلون السكن في الدائرة الأولى الأقرب للحرم

علق ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج، على ما يتردد حول ارتفاع تكلفة الحج والعمرة في مصر مقارنة ببلدان العالم.

وقال في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي»، أمس الأحد، «المصريين بيفضلوا يسكنوا في الدائرة الأولى وهي الأقرب للحرم حوالي 200 متر، بينما يفضل الخليج السكن عند المشاعر، وأمريكا وأوروبا لا يسكنوا في الدائرة الأولى أو الثانية أو الثالثة»، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: «إحنا لازم نبقى شايفين الكعبة».

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج، أن الحج السياحي يبدأ من 54 ألف للبري، ولا يوجد حج في العالم بما يضاهي 11 ألف ريال، والاقتصادي الاقتصادي يبدأ من 55 بخلاف التذكرة.

وتابع: «تفاصيل الحج السياحي يتميز بالمشاعر والمناسك مفيش دولة في العالم تضاهي الدولة المصرية في المشاعر، قد تكون زيادة عن اللزوم نتيجة للتنافس، وبصفة عامة الحج يتطور كل عام وأسعارنا مقارنة بالبعثات الأخرى».