حَلَّ الفنان محمد ممدوح "تايسون"، أمس الأحد، ضيفا على برنامج (عيشها بـ"إينرجي") مع وائل منصور وسارة المنذر، على راديو "إينرجي"، في حوار تناول آخر نجاحات "تايسون" الفنية في مسلسلي "قابيل" و"ولد الغلابة" وفيلم "عيار ناري"، وكذلك الانتقادات التي تعرض لها رمضان الماضي.

وأكد ممدوح خلال اللقاء، بالفعل كانت هناك مشكلة في صوته في مسلسل "قابيل" لم تكن موجودة في مسلسل "ولد الغلابة" رغم صعوبة اللكنة الصعيدية، لكن من مهام مهندس الصوت ألا يخرج المشهد بمشكلة صوتية، لكنه لا يخلي مسئوليته، موضحا إنه بالفعل لديه مشكلة في الصوت ويقوم بمعالجتها حاليا.

وأوضح ممدوح إن مشاهد المنزل هى الأصعب في مسلسل "قابيل"، كان طارق وحيدا في أي مشهد كلما كان المشهد أصعب، لأن مرضه يظهر في الوحدة، مؤكدا إن دوره في مسلسل "قابيل" هو الأصعب في حياته وتطلب الكثير من الجهد للتخلص منه، كذلك استعان بطبيب نفسي لفهم الحالة التي يعاني منها "طارق" في المسلسل.

وخلال الحلقة قالت الفنانة إنجي المقدم في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن "تايسون" ممثل "مرعب" وأنها من أشد معجبيه وكانت تتمنى العمل معه منذ فترة، مشيرة إلى أنه من أهم أسباب موافقتها على دورها في مسلسل "ولد الغلابة" هو أنها كانت تشارك ممدوح العديد من المشاهد.