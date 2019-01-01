ريال مدريد يجدد إعارة مايورال إلى ليفانتي لموسم إضافي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين تجديد إعارة لاعبه بورخا مايورال لنظيره ليفانتي لموسم إضافي.

ولعب المهاجم الإسباني خلال الموسم الماضي 33 مباراة بقميص ليفانتي، سجل خلالها خمسة أهداف، بواقع ثلاثة أهداف في الدوري الإسباني "الليجا" وهدفين في بطولة كأس ملك إسبانيا.

يشار إلى أن مايورال/22 عاما/ توج مع المنتخب الإسباني هذا الصيف بلقب بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما، وسجل هدفين خلال البطولة، أحدهما في شباك بولندا في دور المجموعات والأخر في شباك فرنسا في الدور قبل النهائي.

وقال مايورال في تصريحات نقلتها عنه مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لنادي ليفانتي: "أنا سعيد للغاية، بعد أن قضيت عطلة لبضعة أسابيع أصبحت في المكان الذي كنت أرغب في التواجد به، المكان الذي تواجدت فيه في الموسم الماضي وكنت سعيدا به، لدي رغبة كبيرة في العمل مع الزملاء، وأتمنى أن نتمكن هذا العام من تقديم الكثير للجمهور".