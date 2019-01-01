مدينة بوسان الكورية الجنوبية توقف برامج التبادل مع اليابان بسبب تدهور العلاقات

أعلنت حكومة بلدية بوسان في جنوب كوريا الجنوبية أنها ستعلق برامج التبادل الإداري مع اليابان في انتظار تحسن العلاقات بين البلدين بعد أن شددت اليابان ضوابط التصدير على المواد إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية أن المدينة الكورية ستقيد أيضا زيارات موظفي المدينة لليابان لأداء مهمات رسمية.

وفي بيان، انتقدت حكومة المدينة ضوابط التصدير المشددة في اليابان باعتبارها انتقاما اقتصاديا غير لائق من قبل حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وقالت إن المدينة ستعمل مع حكومة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن لإقناع اليابان بإلغاء قيود التصدير.

وفيما يتعلق بمبادرات التبادل في القطاع الخاص، قالت حكومة مدينة بوسان إنها ستحترم قدر الإمكان مواقف الشركات والمجموعات الأخرى المعنية، لكنها أضافت أن موظفي المدينة، لن يشاركوا في مثل هذه البرامج.

وقال عمدة بوسان أوه كيو دون، في بيان، إنه يأمل في التراجع عن الإجراء الاقتصادي الانتقامي غير المناسب وأن يتم تطبيع العلاقات الحكومية الدولية في أقرب وقت ممكن.