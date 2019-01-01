 بريطانيا تعتزم إرسال قوات للخليج لحماية الملاحة البحرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا تعتزم إرسال قوات للخليج لحماية الملاحة البحرية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 10:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 10:15 ص

ذكرت مصادر بريطانية، الإثنين، أن لندن تعتزم إرسال قوات للخليج للمساهمة في حماية الملاحة البحرية من الاعتداءات الإيرانية.

وقالت المصادر البريطانية في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية - "إن العسكريين البريطانيين الذين سيصلون إلى المنطقة سيتمركزون في البحرين، وستمثل هذه القوات جزءًا من عملية حماية الملاحة البحرية في الخليج، بعد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة".

وكانت طهران قد أعلنت قبل أيام أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس، بذريعة أنها ارتبكت حادثا مع زروق صيد إيراني.


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