 الدفاع الروسية: ساعدنا في إحباط هجمات كانت تستهدف مواقع للجيش السوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: ساعدنا في إحباط هجمات كانت تستهدف مواقع للجيش السوري

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 1:53 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 1:53 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الجوية ساعدت في إحباط هجمات كانت تستهدف مواقع للجيش السوري أمس، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل صباح اليوم الاثنين.

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