الدفاع الروسية: ساعدنا في إحباط هجمات كانت تستهدف مواقع للجيش السوري

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الجوية ساعدت في إحباط هجمات كانت تستهدف مواقع للجيش السوري أمس، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل صباح اليوم الاثنين.