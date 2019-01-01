الدفاع الروسية: ساعدنا في إحباط هجمات كانت تستهدف مواقع للجيش السوري

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الجوية ساعدت في إحباط هجمات كانت تستهدف مواقع للجيش السوري أمس، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل صباح اليوم الاثنين.