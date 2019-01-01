أكد أمير مرتضى مدير الكرة بنادي الزمالك أن الفريق يفاضل بين 6 مدربين لخلافة خالد جلال، في الإدارة الفنية للقلعة البيضاء.

وقال أمير في تصيرحات تلفزيونية عقب فوز الأهلي على الزمالك بهدف دون رد، في القمة 118: " سيعلن عن المدير الفني الجديد خلال أسبوع، لم نستقر حتى الأن على أحد بعينه، نفاضل بين 6 أسماء منهم اثنين سبق لهما العمل في الزمالك".

وعن جروس قال : "عرضنا على جروس 3 شروط إما التجديد سنة أو البقاء لآخر الدوري أو العقد ينتهي في 30 مايو، لكنه لم يوافق".

وأضاف: " العلاقة بين رئيس الزمالك وجروس كانت جيدة، لكننا خسرنا 17 نقطة في الدور الثاني بالدوري في وجوده".

وتابع : "رئيس النادي هو من يديره وقلت ذلك للاعبين أنه يعمل بعقلية المشجع والمسؤول، ويتحدث كمشجع عقب كل مباراة، ولا يمكن أن أنتقده أو المدير الفني".

وعن خالد جلال قال : " جلال كان مطالب بالفوز في 3 مباريات والتتويج بالدوري لكن هل توقع أحد أنه سيستمر إذا خسر أمام الأهلي"؟؟.

وأتم :"لا يوجد مدرب أجنبي يخاطر ويتولى مسؤولية آخر 3 مباريات لحسم الدوري، لكن المدرب المصري مثل خالد جلال يمكن أن يتحمل هذه المخاطرة".