الجيش السوري والقوات الموالية له يسيطرون على قرية استراتيجية في ريف حماة

سيطرت القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها على قرية استراتيجية في محافظة حماة وسط سورية بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، إنه "تمت السيطرة على قرية تل ملح وتلها الاستراتيجي في ريف حماة الغربي ليل أمس بعد معارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة، وسط إسناد جوي من قبل الطائرات الحربية والمروحية".

وأكد القائد الميداني أنه "بعد السيطرة على قرية تل ملح وتلها الاستراتيجي ومدرسة الظهرة أصبحت قرية الجبين ساقطة ناريا، كما تم قطع خطوط إمداد فصائل المعارضة بين بلدتي اللطامنة والزكاة بريف حماة بعد السيطرة على افران عمر الكيلاني شرق قرية تل ملح".

وأقر القائد الميداني بصعوبة المعارك التي خاضتها القوات الحكومية على جبهات تل ملح، وأوضح أن "قتلى وجرحى سقطوا من عناصر القوات الحكومية جراء المعارك العنيفة مع مسلحي المعارضة، الذين سقط منهم أكثر من 50 عنصرا بين قتيل وجريح، فضلا عن تدمير عدد من الآليات والدراجات النارية".

على الجانب الآخر، اعترف قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير بسيطرة القوات الحكومية على قرية تل ملح "بعد أكثر من 30 محاولة اقتحام خلال 53 يوما ومعارك تكبدت فيها القوات الحكومية مئات القتلى والجرحى".