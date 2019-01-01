إثيوبيا تحطم الرقم القياسي في عدد الأشجار التي يتم زراعتها في يوم واحد

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غرس إثيوبيون اليوم الاثنين، أكثر من 200 مليون شجرة في الدولة التي تعاني من آثار ظاهرة تغير المناخ، ليحطموا بذلك الرقم القياسي في هذا المجال.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، في تغريدة على موقع تويتر اليوم الاثنين: "اليوم إثيوبيا عازمة على محاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي من أجل الأرث الأخضر".

وأفادت شبكة "فانا" الاذاعية الرسمية أنه تم غرس أكثر من 224 مليون شتلة بحلول بعد ظهر اليوم الاثنين، ليتم تحطيم الرقم القياسي السابق الذي كانت الهند تحمله.

وأغلقت بعض المدارس والمصالح الحكومية أبوابها بهذه المناسبة، وصرح رئيس الوزراء لمواطنيه قائلا: "اذهبوا واتركوا بصمتكم"، بينما كان يغرس شجرته الخاصة في مدينة "أبرا مينش" بجنوب البلاد.

وتهدف مبادرة "الأرث الأخضر" التي أطلقها آبي في مايو الماضي إلى زراعة 4 مليارات شجرة بحلول نهاية العام الجاري.

وتمثل الزيادة السريعة في تعداد السكان ونقص الأراضي الصالحة للزراعة مشكلة بالنسبة لأثيوبيا التي تعاني من مشكلة الفقر.