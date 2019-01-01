هونر تطلق هاتف جديد في السوق المحلي قريبا

تطلق Honor العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية،عن هاتف Honor 20 Pro للمستهلكين حول العالم، والذى يمكن وصفه بأنه الهاتف الذى يلبى جميع احتياجاتك، خاصة وأنه يأتى بأقوى معالج من نوعية HiSilicon Kirin 980، مع العمل على تقليل الحواف بشكل أفضل ليعطى شكل وتصميم أجمل من السابق، إضافة إلى كاميرا أقوى بشكل عام.

والهاتف مصنوع من الزجاج مع وجود إطار معدنى من الألومنيوم، وهو يأتى بأبعاد 154.60×73.97×8.44 ملم مع وزن 182 جراما.

يتميز هاتف Honor 20 Pro بدعم شريحتى اتصال من نوعية Nano Sim كما يدعم منفذ الانفرا ريد والـ NFC، كما يدعم الهاتف شبكات الإتصال الجيل الثانى الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G، كما يدعم الهاتف شبكات الـ WiFI بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه لـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot، كذلك فيدعم الهاتف إتصال البلوتوث بأحدث إصدار من الجيل الخامس، كما يدعم الـ A2DP, aptX HD, LE .

أما فيما يتعلق بشاشة Honor 20 Pro فهى تأتى بأحدث التقنيات، إذ تمتلك أعلى اليسار ثقب للكاميرا، وهى من نوعية IPS LCD بمساحة 6.26 بوصة، وبجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 412 بكسل لكل بوصة وتدعم الشاشة أبعاد العرض الـ 5:9 وتحتل الشاشة من الواجهة الأمامية نسبة 91.7%

ويوفر الهاتف مستشعر البصمة فى الجانب الأيمن للهاتف على زر الطاقة، كما يدعم الـهاتف بصمة الوجه Face Unlock وهو ما يتيح للمستخدمين مزيد من خيارات الأمان والحماية لهاتفهم الذكى.

وللقضاء على مشكلة امتلاء الذاكرة، يتوفر الهاتف بذاكرة كبيرة تبلغ 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، فيما يمتلك الهاتف أحدث معالج من هواوى، وهو من نوع HiSilicon Kirin 980 بتقنية الـ 7nm مع معالج رسومى من نوع Mali-G76 MP10 .

تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم عمل البورتريه الـ 3D Portrait Lighting، أما فى الجزء الخلفى من الهاتف فيمتلك كاميرا رباعية بارزة للخلف قليلا، إذ تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل، وبمستشعر من نوع Sony IMX586 بفتحة عدسة F/1.4 والكاميرا الثانية تأتى بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الـ Super Wide Angle والكاميرا الثالثة تأتى بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الـ Telephoto والكاميرا الرابعة تأتى بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الـ Macro مع فلاش خلفى أحادى من نوع LED فلاش.

كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K وبدقة 2160 بكسل بمعدل إلتقاط 30 إطار فى الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل إلتقاط 30 و 60 إطار فى الثانية .

يمتلك الهاتف منفذ USB من نوع Type C بالإصدار الثانى كما يدعم خاصية الـ OTG، وهو يمتلك بطارية تصل سعتها لـ 4000 ملى أمبير يمكنها العمل لفترة طويلة، كما يدعم ميزة الشن السريع بقوة 22.5 واط لتتمكن بذلك من شحن الهاتف لـ 50% خلال نصف ساعة فقط .

يأتى الهاتف بنظام التشغيل الـ Android 9.0 Pie مع واجهة هونر الـ Magic UI 2.1.0، وهو متاح فى اللون البنفسجى المتدرج واللون الأخضر المتدرج.

ويمتلك الهاتف ميكروفون ثانوى لعزل الضوضاء والضجيج خلال التحدث أو تصوير الفيديوهات أو حتى خلال استخدام الهاتف بصفة عامة، كذلك فيدعم الهاتف ميزة تحديد الموقع الجغرافى GPS، فضلا عن دعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والدوران.