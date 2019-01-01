موسكو تنفي تعرض سوق «معرة النعمان» بسوريا لضربات جوية روسية

نفى رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي الاثنين، أن يكون سوق معرة النعمان بسوريا قد تعرض للقصف الجوي ..موضحا أن صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة الروسية أكدت عدم المساس بهذه السوق ، التي زعمت منظمة "الخوذ البيضاء" تدميره خلال قصف جوي روسي.

وقال رودسكوي - في تصريح له: "لقد قامت الطائرات المسيرة الروسية يومي 24 و26 يوليو الجاري بالتحقق مرتين من التقارير التي أفادت بتدمير سوق في معرة النعمان وجرى تصوير السوق والأماكن المحيطة به"..مشيرا إلى أن هذا حدث بعد مزاعم توجيه ضربة جوية روسية لهذه السوق.

وأضاف الجنرال الروسي: "أنه تم التأكد من عدم المساس بالسوق بواسطة صور وسائل الفضاء الروسية، التي تم التقاطها يوم 25 يوليو الجاري وكذلك بواسطة التصوير بالفيديو لسوق الحل في معرة النعمان".