تعاون بين «لينك داتا سنتر» و«GPX» لتقديم الخدمات السحابية «Azure Stack»

أعلنت شركة «لينك داتا سنتر»، الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية المتكاملة، عن إطلاق خدمة جديدة لعملائها عن طريق استخدام مركز البيانات المصممة على "Fault Tolerant,Tier 4" والمقدمة عن طريق شريكها الإستراتيجي في مصر شركة GPX الرائدة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

وتعد شركة لينك داتا سنتر الشريك الذهبي للأعمال لشركة "مايكروسوفت مصر"، والتي تقدم مجموعة متنوعة من حلول استضافة البيانات من خلال Azure Cloud Services، ومن مراكز البيانات العالمية الخاصة بها، وأيضا إدراة الخدمات في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وتشمل خدمات شركة لينك داتا سنتر أمن المعلومات والبنية التحتية، وخدمة إتاحة البرامج وحلول استضافة البيانات، وإدراة الخدمات عبر المؤسسات الرأسية، وخدمة تأجير البرامج.

وقال جمال سليم، المديرالتنفيذي لشركة لينك داتا سنتر، إن "اختيارنا GPX مصر ومركز بياناتها بمستوى Tier 4 لإستضافة خدمات Azure Stack، يضيف بعدًا جديدًا لاستقرار وفعالية هذه الخدمات، كما أن شراكتنا الإستراتيجية مهدت الطريق لهذه الفرصة المميزة لدمج مركز بيانات مصمم على طراز عالمي مع أحدث تقنيات تكنولوجيا الحوسبة الهجينة Hybrid Cloud".

وأضاف أن اختيار استضافة خدمات Azure Stack في GPX مصر يضيف بعدا هاما في الحصول على أعلى مستوى في استقرار الخدمة، وأدائها الفائق وأمانها وسرعة الربط مع الخدمة.