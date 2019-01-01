رئيس وزراء اليونان يبدأ أول زيارة لقبرص منذ توليه منصبه

وصل رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الإثنين إلى قبرص في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه في السابع من يوليو الجاري.

يرافق رئيس الوزراء اليوناني خلال زيارته لقبرص وفد وزاري يضم وزيرا الخارجية نيكوس ديندياس والبيئة والطاقة كوستيس حادزيداكيس، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة ستيليوس بيتساس.

وذكرت الوكالة الأنباء القبرصية، التي أوردت النبأ اليوم، أنه من المقرر أن يجتمع ميتسوتاكيس مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورؤساء مجلس النواب والأحزاب السياسية، وممثلي المنظمات غير الحكومية لدى الطائفتين في قبرص.

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية إن هذه الزيارة توجه رسالة واضحة إلى تركيا، وهي أن انتهاك الحقوق السيادية لجمهورية قبرص أمر غير مقبول، ووصفها بأنها "مهمة بشكل خاص، لأنها الزيارة الأولى لميتسوتاكيس وتتزامن مع الفترة الحاسمة التي يواجهها البلدان بسبب الاستفزازات التركية".

وأضاف أنه سيتم خلال الزيارة إجراء مشاورات حول جميع المسائل المهمة من أجل معرفة الطريقة التي يجب فيها وضع حد للمواقف الاستفزازية التركية، وكذلك ما يتعلق بإجراء المفاوضات الهادفة إلى ايجاد تسوية للمشكلة القبرصية.

كانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً في الرابع من مايو، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" في نقطة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص. تم كذلك ارسال سفينة تنقيب أخرى يطلق عليها اسم "يافوز" للبدء في التنقيب في شبه جزيرة كارباسيا شمال الجزيرة، بحسب الوكالة القبرصية.