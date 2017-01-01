الخطوط الجوية الجورجية تتكبد 25 مليون دولار خسائر بسبب حظر الرحلات الجوية مع روسيا

أعلنت الخطوط الجوية الجورجية، اليوم الإثنين، أن حظر الرحلات الجوية المباشرة لروسيا كبدتها خسائر بمقدار 25 مليون دولار.

وذكرت الخطوط الجوية الجورجية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "إيقاف الخدمة الجوية المباشرة بين جورجيا وروسيا وجّه ضربة مادية للخطوط الجوية الجورجية ووضعتها في وضع مالي صعب لإعادتها حوالي 80% من التذاكر التي تم بيعها بالفعل بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في عدد الأشخاص الراغبين في شراء التذاكر مما أسفر عن خسارة شركة الطيران لحوالي 25 مليون دولار" .

وردت إدارة الخطوط الجوية الجورجية على القرار الأخير الذي تبنته الحكومة الجورجية بشأن تحفيز الحركة الجوية العابرة من روسيا إلي جورجيا عن طريق مدينة يريفان وتخصيص 600 ألف يورو، قائلة إن "إدارة الخطوط الجوية الجورجية طلبت من الحكومة الجورجية أن توفر المعونة المالية للشركة في هذا الوضع الصعب".

وأضافت أن "الحكومة الجورجية أخذت هذا الطلب بعين الاعتبار وقررت التعويض عن الخسائر بصورة جزئية وبذلك تكون قد ساندت الشركة".

وفي 21 يونيو الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا يفرض حظرا مؤقتا على الرحلات الجوية من روسيا إلي جورجيا ابتداءً من الثامن من الشهر الجاري بما في ذلك الرحلات التجارية.